قررت المغرب إدراج "التاريخ اليهودي" في مناهجها الدراسية، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام صهيونية اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الصهيونية، اليوم الأحد، أنه في سابقة هي الأولى في العالم العربي سيصبح "التاريخ اليهودي وتراثه" جزءا من المناهج الدراسية في المغرب.

وأشارت الصحيفة أن القرار المغربي يأتي وسط تكتم على إقرار المنهج الدراسي، حتى قبل الإعلان عن تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان، مدعية أن هذا القرار المغربي يعد تغييرا مهما وسابقة في العالم العربي وخطوة رسمية واضحة لتحسين صورة اليهودي، التي سادت حتى الآن في دول أخرى في المنطقة.