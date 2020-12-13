أعلن اليوم اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم ، وفاة مدافع ماميلودي صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا "موتجيكا ماديشا" صاحب 25 سنة ، في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد حادث سير مروع.

ونقل موقع الكاف كلام رئيس مدرب جنوب إفريقيا للعبة الذي قال :" إنه لأمر محبط للغاية أن يفقد مثل هذا اللاعب الصاعد حياته بهذه الطريقة. لا يوجد من هم أكثر احترافية مثل الراحل ماديشا."

وأضاف:" كان دائم الابتسام ومتواضعًا، وكان أول من يصل وآخر من يغادر ملعب التدريب."