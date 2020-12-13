قرر الطاقم المسير لفريق اتحاد بلعباس بقيادة المدير العام عباس مرسلي ، تقديم الاستقالة الجماعية ، على خلفية المشاكل التي تواجه النادي في منافسة المحترف الأول.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فانه تقرر كذلك فسخ عقد المدرب اليامين بوغرارة، المقاطع للتدريبات احتجاجا على عدم تأهيل لاعبيه الجدد، للمشاركة في المباريات الرسمية.

وحسب المصدر ذاته فان إدارة فريق" المكرة" فشلت في الحصول على إجازات لاعبيها الجدد بسبب ديون النادي تجاه لاعبين سابقين اشتكوه لدى لجنة المنازعات،وبلغت ما قيمته 53 مليون .دج