قام والي المدية بزيارة صبيحة هذا الأحد إلى حي الوئام معزيا أهل المرحوم م.إبراهيم ضحية جريمة القتل التي آهتز لها أهل الحي وعموم سكان مدينة قصر البخاري جنوبي الولاية، أين عقد لقاءا مقتضبا مع ممثلين عن قاطني الحي،لسماع مطلبهم الرئيسي،وهو فتح وتأطير مقر للأمن تم تدشينه منذ أزيد من أربع سنوات دون وضعه حيز الخدمة بسبب عدم توفر التأطير اللازم. وهو ذكر مسؤول الهيئة التنفيذية الأول بتداركه قريبا وتمكين سكان الحي من خدمة أمنية جوارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب ما أفادت به مصادر من هذا اللقاء

ووري المرحوم البالغ من العمر 29 سنة بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقبرة بن علية وسط المدينة ، ضحية جريمة الإعتداء التي تعرض لها بمحاذاة بيته بحي الوئام ليلة الخميس المنصرم والتي نقل ‘لى أثرها إلى مستشفى عاصمة الولاية أين لفظ أنفاسه الأخيرة أمس السبت تحت تأثير أصابة بليغة بأداة حادة على مستوى الرأس من قبل مجمهولين. ووسط أجواء من الحزن والغضب،وجموع غفيرة من المعزين،خاصة من حي الوئام ،طالبت بالقصاص وتوفير الأمن .

جاء ذلك بعد أن استقبل محتجون نبأ الوفاة مباشرة مفجرين غضبهم بالإقدام ظهيرة السبت على غلق الطريق الوطني السريع رقم واحد شمال-جنوب في شطره العابر قرب حيهم معطلين حركة المرور وسط هتافات تطالب بالقصاص و توفير الأمن لساكنة الحي ومرغمين عابريه على تغيير مسارهم لأزيد من أربع ساعات إلى مسالك وطرق آجتنابية .

و في سياق ذي صلة،أثار بعض المحتجين بغلق الطريق،نفس الإشكال الذي يعاني منه سكان بلدية أم جليل المجاورة التي لا تفصلها سوى 15 كلم عن قصر البخاري، حيث بات حلم تنصيب فرقة للدرك الوطني بهذه البلدية على رأس هواجس سكانها في الآونة الأخيرة بسبب تفشي الجريمة بكل صنوفها مقلقا لمضاجعهم من تعاط للآفات و تكرار أخبار التعرض للسرقة واللصوصية التي تمس المنازل كما المواشي وغيرها.

…