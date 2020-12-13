وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، كلمة للشعب الجزائري، يعلن فيها تعافيه من فيروس كورونا.

وقال رئيس الجمهورية في فيديو على حسابه الرسمي في تويتر "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة".

وأضاف رئيس الجمهورية "ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة".

كما أكد رئيس الجمهورية أن الحياة الاقتصادية في البلاد تسير في الطريق المسطر، مضيفا أن "الأوضاع السياسية التي تجري في المنطقة كنا ننتظرها".

وعبر الرئيس تبون عن ارتياحه لتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر في المدة الأخيرة.

وأضاف الرئيس تبون أن بعده عن الوطن "ليس معناه نسيانه"، مضيفا أنه يتابع "يوميا وساعة بساعة، كل ما يجري في الوطن وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة".

يذكر أن الرئيس تبون كان قد دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة) يوم 27 أكتوبر الماضي، قبل أن يتم نقله الى ألمانيا في 28 من نفس الشهر، لإجراء "فحوصات طبية معمقة" بناء على توصية الطاقم الطبي.