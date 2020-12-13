سجلت الجزائر 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر إحصائية يومية أعلنت عنها اليوم الأحد اللجنة العلمية المكلفة برصد و متابعة الجائحة في الجزائر.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري إلى 92.102 حالة.

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة بنفس السبب حلال الـ24 ساعة الأخيرة، لينتقل العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 2.596 حلة .

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي لللجنة العلمية أن 429 مريضا تماثلوا للشفاء.