لقي شخصا حتفه وأصيب 70 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 64 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال 24 ساعة الاخيرة، حسب ما اوردته اليوم الاحد حصيلة للأمن الوطني.

واوضح المصدر أن المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أرجعت سبب وقوع هذه الحوادث بالدرجة الاولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها مؤخرا معظم ولايات الوطن.

كما تضع المديرية، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24سا/24سا.