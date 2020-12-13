وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني على قرار تعويض ضحايا حرائق الغابات التي سجلت شهر نوفمبر الماضي في عدة ولايات من الوطن, بمبلغ 100.63 مليون دينار جزائري، حسبما أورده بيان للوزارة.

وأوضح البيان ذاته انه "في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول المتعلقة بتعويض، قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، ضحايا حرائق الغابات التي سجلت يومي 6 و 7 نوفمبر الماضي، أقدم الوزير حمداني يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 على توقيع قرار التمويل".

كما أشار المصدر نفسه إلى أن القرار الذي يخص 10 ولايات متضررة، سيسمح "بإعادة إحياء النشاط الفلاحي بعد الأضرار التي سببتها حرائق الغابات تلك".

وخلص بيان الوزارة إلى أن الأمر يتعلق بمبلغ إجمالي قدره 100.63 مليون دج، منها 74% حُشدت في اطار حسابي التخصيص الخاصين لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وتم تسجيلها لفائدة ولاية تيبازة.