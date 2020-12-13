أفادت خلية الاعلام بالمديرية الجهوية للجمارك الجهوية بتبسة، ان مصالحها نفذت عملية نوعية على مستوى معبر بوشبكة احبطت فيها تهريب اكثر من 9الاف هاتف نقال ذكي مموهة في حاوية ملابس.



وتضمن البيان الذي تحوز الخبر نسخة منه، انه وبناء على معلومات توفرت لدى فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية بكل اشكالها ضبطت عناصر مصلحة المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بالمعبر الحدودي بوشبكة التابعة لاقليم الجمارك تبسة، 9814 هاتف نقال ذكي مخبأة باحكام ومموهة بملابس وأحذية نسائية خرقا للتصريح الجمركي المفصل عند الاستيراد والذي دون فيه صاحب الحاوية ووقع، بان البضاعة المستوردة عبارة عن البسة وأحذية نسائية.



وبعد الفحص المادي للحاوية كشف عناصر الجمارك اخفاء هواتف نقالة مموهة وسط الالبسة، وحسب المعاينة فان الهواتف من مختلف الماركات والعلامات التجارية العالمية.



واسفرت الاجراءات القانونية عن فرض غرامة مالية مستحقة لفائدة خزينة الدولة قدرها 3 ملايير و600 مليون سنتيم في انتظار احالة المتورط على الجهة القضائية المختصة.