اثر معلومات وردت فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية بكل اشكالها تمكن عناصر مصلحة المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بالمعبر الحدودي بوشبكة التابعة لاقليم الجمارك تبسة من مصادرة 9814 هاتف نقال ذكي مخبأة باحكام ومموهة بملابس وأحذية نسائية

فبعد تصريح مفصل عند الاستيراد صرح من خلالها صاحب الحاوية بان البضاعة عبارة عن البسة وأحذية نسائية وبعد الفحص المادي للحاوية تمكن عناصر الجمارك من اكتشاف هواتف نقالة مموهة وسط الالبسة قدرت بـ9814 هاتف نقال من مختلف الانواع والعلامات التجارية العالمية ،نتج عنه غرامة مالية مستحقة قدرها 3 ملايير و600 مليون سنتيم وإحالة الموضوع على الجهات القضائية المختصة وتقديم المتورط أمام العدالة.