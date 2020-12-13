أعلنت شركة بترو إير (Petro Air) اليوم الأحد عن بدء تشغيل مجمعها لإنتاج الأكسجين الطبي والصناعي الواقع في المنطقة الصناعية بسيدي عابد ببلدية تسالة المرجة (الجزائر العاصمة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.

وحسب بيان للشركة، فإن هذا المجمع سينتج فضلا عن الأكسجين، الأزوت والأرجون وخليط من الغازات الخاصة.

كما أعلنت أنه بإمكانها تغطية 60 % من احتياجات السوق الوطنية بفضل هذا الإنتاج.

و أضافت الشركة أنها حصلت على "تجهيزات ذات تقنية عالية وذات أداءات متطورة من الجيل ألأخير