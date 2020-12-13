BBC

اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مواصلة المحادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية.

وعلى الرغم من بقاء "الموضوعات الرئيسية دون حل"، قال الجانبان إن المناقشات المهمة مستمرة. وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ماذا سيتغير؟

قد يعني ذلك اختلافات كبيرة في طريقة عيشنا وعملنا.

يمكن أن ترتفع أسعار السلع التي تشتريها بريطانيا وتبيعها من وإلى الاتحاد الأوروبي. ذلك لأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف يتداولان وفقًا لشروط منظمة التجارة العالمية، وهي القواعد الأساسية للدول التي ليس لديها اتفاقيات تجارية.

وسيفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب (تُعرف باسم التعريفات الجمركية) على البضائع القادمة من بريطانيا. المتوسط حوالي 2.8 في المئة للمنتجات غير الزراعية ، ولكن 10 في المئة للسيارات وأكثر من 35 في المئة لمنتجات الألبان. هذا من شأنه أن يضع بعض الصناعات تحت الضغط.

ومع فرض بريطانيا لرسوم جمركية على بعض سلع الاتحاد الأوروبي، فقد تصبح أكثر تكلفة. لكن أسعار بعض الأشياء المستوردة من بقية العالم يمكن أن تنخفض بسبب خفض تعريفاتها الجمركية.

وقد تمثل معايير الغذاء لصادرات بريطانيا مشكلة أيضًا. بدون الاتفاق على أن قواعد بريطانية مقبولة من الاتحاد الأوروبي ، يمكن إيقاف المنتجات التي تباع من قبل المملكة المتحدة على الحدود، مما يتسبب في حدوث تأخيرات.

BBC

ومن الممكن أيضا أن توجد قوائم انتظار طويلة للشاحنات نظرا لحدوث المزيد من عمليات التفتيش على الحدود. وتؤجل بريطانيا إجراء الفحوصات الكاملة للبضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي حتى 1 يوليو/تموز. لكن يُخشى أن يرغب سائقو الشاحنات في الاتحاد الأوروبي في تجنب بريطانيا تمامًا إذا كان هناك تأخير طويل.

وقد يؤدي خروج بريطانيا دون اتفاق إلى قلة تنوع الأغذية المتاحة، حسبما تقول بعض سلاسل المتاجر الكبرى، التي قالت إن الطعام الطازج سيتأثر بشكل خاص. وقد يحاولون نقل أغذية بديلة من أماكن أخرى، لكن ذلك سيزيد التكاليف.

وتخضع أيرلندا الشمالية لمحادثات منفصلة حول كيفية عمل اتفاقية لتجنب الحدود الصعبة، لكن اتفاقية التجارة الحرة كانت ستجعلها أسهل بكثير.

وتعد قضية الصيد البحري من أبرز النقاط خلال المحادثات التجارية. فبدون اتفاق، ستفقد قوارب الصيد غير البريطانية حق الوصول إلى مياه بريطانيا والعكس صحيح. ويُخشى أن تكون هناك مواجهات إذا حاولت القوارب الاستمرار في الصيد حيث كانت تفعل ذلك تقليديًا. وهناك أيضًا مخاوف من تضرر صادرات الأسماك البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشدة من الرسوم الجمركية.

وسيصبح التعاون في مجال الأمن وتبادل البيانات أكثر صعوبة، مما يتسبب في مشاكل للتحقيقات عبر الحدود. وستفقد بريطانيا على الفور إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بأمور مثل بصمات الأصابع والسجلات الجنائية والأشخاص المطلوبين.

وهناك أسئلة كبيرة حول الخدمات. وتنتظر بريطانيا قرارًا بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيعترف بقواعدها للخدمات المالية. بدون ذلك سيكون من الصعب على الشركات البريطانية العمل في الاتحاد الأوروبي. وقامت بعض البنوك بالفعل بنقل مكاتبها وموظفيها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقد يكون توريد الأدوية عرضة للاضطراب في موانئ القنال الانجليزي، مع مخاوف خاصة بشأن العقاقير ذات مدة الصلاحية القصيرة. هناك خطط معمول بها لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا إلى بريطانيا.

يمكن أيضا حدوث اتفاقات أخرى

كما يجري العمل على محادثات منفصلة عن صفقة التجارة الرئيسية. وهي تغطي مجالات تشمل:

الرعاية الصحية: كانت الحكومة تجري محادثات بشأن ترتيب رعاية صحية سيحل محل الاتفاقية السارية، التي تساعد الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج في دول الاتحاد الأوروبي.

التعليم: كما تم الحديث عن إمكانية الاستمرار في المشاركة في برنامج إيراسموس الذي يساعد الطلاب على الدراسة في دول أخرى.

قيادة السيارة: لا تزال المحادثات جارية حول ما إذا كان مواطنو بريطانيا سيحتاجون إلى تصاريح قيادة دولية للقيام بزيارات قصيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن المفهوم أن المفوضية الأوروبية تدرس ما إذا كانت البطاقات الخضراء ضرورية لإثبات أن الناس لديهم تأمين ساري المفعول.

المعاشات التقاعدية: لا يوجد اتفاق حتى الآن للأشخاص الذين يطالبون بمعاشاتهم التقاعدية الحكومية في المملكة المتحدة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسمح بزيادة معاشاتهم التقاعدية كل عام.

الحيوانات الأليفة: لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت بريطانيا ستكون دولة مدرجة لنوع جديد من جوازات سفر الحيوانات الأليفة. قد يعني ذلك أنك بحاجة إلى فحص حيوانك الأليف من قبل طبيب بيطري في كل مرة تسافر فيها.

ماذا سيحدث بعد ذلك حال الخروج دون اتفاق؟

إذا وصلت بريطانيا إلى نهاية العام دون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، فهذا لا يعني أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق قط.

ولقد أشار البعض إلى أن المشاكل التي قد يتسبب فيها الخروج دون اتفاق ستدفع الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

ولكن هناك من يقول إن الأمر قد يستغرق عدة أشهر حتى عام 2021 قبل استئناف المحادثات في هذا السيناريو.

تم تحديد بعض الأشياء

سواء كانت هناك اتفاق تجاري أم لا، فإن العديد من الأشياء ستتغير في الأول من يناير/كانون الثاني.

وبالنسبة للرحلات إلى أوروبا، سيتعين عليك التأكد من بقاء ستة أشهر على الأقل في جواز سفرك والانتظار في طابور مختلف على الحدود.

سيعود التسوق المعفى من الرسوم الجمركية، ولكن ستكون هناك قيود على كمية الكحول والتبغ التي يمكنك إحضارها إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون دفع رسوم إضافية.

وسينتفي الحق في العيش والعمل في الاتحاد الأوروبي تلقائيًا بالنسبة لمواطني بريطانيا، إلا إذا كانوا يعيشون بالفعل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2020.

وسيدخل نظام الهجرة الجديد حيز التنفيذ في بريطانيا، والذي يتضمن نظامًا قائمًا على النقاط للأشخاص الراغبين في العمل.

وستتضمن التجارة مع الاتحاد الأوروبي لشركات بريطانيا إقرارات جمركية.