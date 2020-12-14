تمكنت ليلة الأحد إلى الإثنين كتيبة الطريق العام بأمن ولاية البيض من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، قدرتها مصادرنا بـ 6 قناطير، وقد تمت هذه العملية في ساعة مبكرة الواحدة والنصف صباحا بعد استغلال المصالح لمعلومة مؤكدة تفيد بوجود كمية من اللحوم البيضاء فاسدة داخل شاحنة تبريد يحاول صاحبها استغلال الظلام لتضليل قوات الشرطة والإفلات من المراقبة، غير أن الترصد أفضى إلى توقيف الشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 111 وبها اللحوم المحجوزة، التي أكدت بشأنها المعاينة البيطرية أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق مع صاحب البضاعة وعمره 32 سنة، تم إنجاز ملف قضائي وإحالته على العدالة ، وإتلاف اللحوم على مستوى مركز الردم التقني بالولاية.