أنهى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الملف المتعلق بوسطاء اللاعبين والذي سيتضمن كذلك لوائح خاصة لتنظيم المهنة.

وحسب بيان الفاف فإن اللجنة المكلفة بمراقبة وضعية اللاعبين والأندية على مستوى الفرق، برئاسة عضو المكتب الفيدرالي " العربي أومامار"، تهدف من خلال هذه الخطوة إلى حماية الأندية واللاعبين والمدربين من أي تورط في ممارسات غير قانونية عند الشروع في اتفاقيات انتقال وعقود عمل تشمل الأندية واللاعبين والمدربين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأحكام ستكون الإطار القانوني الذي سيحكم مهنة الوسيط مع حظر هذا النشاط على الوسطاء غير المصرح لهم.