قال مدرب اتحاد الجزائر "تيري فروجي" بأنه جد سعيد بعودته إلى فريقه السابق متمنيا أن يستعيد النادي نغمة الانتصارات مجددا.

وفي تصريح للصفحة الرسمية لفريق سوسطارة أكد : "أنا جد سعيد بعودتي إلى فريق اتحاد العاصمة وأتمنى أن تكون هذه التجربة الجديدة ناجحة."

وأضاف :" يجب علينا وضع اليد في اليد لتحقيق أهدافنا."

ووصل "فروجي" يوم أمس إلى أرض الوطن على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية وكان في استقباله المدير الرياضي عنتر يحيى وأجرى فحوصات الكشف عن" كوفيد 19" قبل التوجه مباشرة إلى مقر إقامته.