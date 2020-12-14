دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي، إلى ضرورة الإسراع لتسليم السكنات في الرحمانية بالعاصمة.

وأكد المسؤول الأول بلعريبي في منشور عبر الصفحة الرسمية لوكالة "عدل" في "فايسبوك: ضرورة تسليم هذا الموقع في أقرب الآجال مع رفع بعض التحفظات المسجلة داخل السكنات .

وبعد زيارته التفقدية التقى المسؤول بممثلي مكتتبي الموقع، وأكد لهم إن الوكالة تبذل كل الجهود لتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية، حيث طالب بلعريبي ممثلي المكتتبين إلى تحرير محضر معاينة تسجل فيه كل التحفظات التي يجدونها ورفعها لشركة الانجاز قبل استلام السكنات.

وأضاف المصدر، أن طارق بلعريبي، عاين موقع 18 لـ 2000 وحدة سكنية بالرحمانية، حيث اطلع على أشغال التهيئة الخارجية بهذه السكنات الجاهزة.