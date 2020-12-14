انتشلت فرق الغطاسين التابعين لمصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، في حدود الساعة العاشرة، جثة أحد البحارة الذين انقلب قاربهم فجر، أمس، بخليج الجزائر العاصمة.

وكشف المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة، الملازم الأول خالد بن خلف الله، أن جثة الضحية انتشلت من قاع البحر على بعد 7 أمتار عن اليابسة، حيث كانت عالقة تحت الصخور على عمق 7 أمتار تحت سطح البحر. كما أكد بن خلف الله أن حالة الجثة لم تكن متعفنة بشكل كبير، نظرا لبرودة مياه البحر وعدم بقائها مدة طويلة في الماء.

وطمأن المتحدث عائلة الضحيتين اللذين لا تزال عملية البحث عن جثتهما متواصلة لحد كتابة هذه الأسطر، وأكد أن أفراد الحماية المدنية يعملون كل ما بوسعهم لانتشال جثتيهما.