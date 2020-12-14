أعربت الجزائر عن تضامنها الكامل مع جميع شعوب العالم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تصبو إلى ممارسة حق تقرير المصير في كنف الشرعية والحرية والنزاهة المكفولة دوليا.

وعبر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن رفضها القاطع للفكر الاستعماري في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الخارجية الجزائرية، إلى أن "الفرصة تتیح لتقییم المنجزات المحققة في مجال تصفیة الاستعمار وإدراك حجم التحديات المتبقیة لاستكمال هذه المھمة في جمیع أنحاء العالم، كما يشكل الاحتفال فرصة لاستذكار التضحیات التي بذلتھا الشعوب المستعمرة من أجل الاعتراف بحقھا في تقرير المصیر والاستقلال".

وأضاف بیان وزارة الخارجیة إن " منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل مطالب بتحمل مسؤولیته إزاء التأخر الھائل المتراكم في استكمال عملیة تصفیة الاستعمار في 17 إقلیما غیر متمتع بالحكم الذاتي مسجلین على قائمة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنیة بتصفیة الاستعمار"، مضیفا بأنه في القارة الإفريقیة من حق الصحراء الغربیة التي تعتبر آخر بقايا الاستعمار، أن تتطلع إلى دعم أقوى من قبل المجتمع الدولي وإلى اتخاذه إجراءات أكثر حزما لاستكمال مسار تصفیة الاستعمار وھي التي تشھد تصعیدا مقلقا للتوترات المسلحة، إلى جانب مواجھتھا للمحاولات الیائسة لعقد مقايضات مخزية على حساب التطلعات والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.