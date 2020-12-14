توفي اليوم "جيرار أوييه"المدرب السابق للمنتخب الفرنسي وليفربول الإنجليزي وليون وباريس سان جرمان، عن عمر ناهز 73 سنة بعد أيام معدودة على خضوعه لعملية جراحية في الشريان.

وفارق " أوييه" الحياة بمنزله بعد إجرائه لعملية جراحية بأحد مستشفيات باريس ، حسبما جاء في جريدة " ليكيب " الفرنسية.

وحسب المصدر ذاته فإن أوييه درب المنتخب الفرنسي في العام 1992 خلفاً لميشال بلاتيني، لكنه فشل في قيادته إلى نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة بخسارته التاريخية في الجولة الأخيرة من التصفيات أمام بلغاريا على أرضه في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع تاركاً مكانه لمساعده إيمي جاكي الذي قاد الديوك للقب مونديال 1998 على أرضهم.

وتولى أوييه مهام تدريب ليفربول الإنجليزي في العام 1998وقاده للفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوربي في العام 2001 بالإضافة لألقاب محلية أخرى قبل أن ينتقل لتدريب ليون الفرنسي بين 2005 و2007 حيث قاده للفوز بلقب الدوري موسمي 2005-2006 و2006- 2007.

وختم أوييه مسيرته التدريبية في أستون فيلا في موسم 2011/ 2012.