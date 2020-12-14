تعرف ثماني بلديات عبر ولاية سكيكدة تذبذبا في عملية التموين بمياه الشرب بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الولاية هذه الأيام، حسب ما علم اليوم الإثنين من المكلف بالإعلام بمؤسسة الجزائرية للمياه - وحدة سكيكدة.

وأوضح سمير قيعس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن بلديات كل من الحروش و عين بوزيان وزردازة ومجاز الدشيش (جنوب و جنوب غرب سكيكدة ) تشهد تذبذبا في عملية توزيع مياه الشرب بسبب ارتفاع نسبة تعكر مياه سد زردازة المزود لهذه المناطق نتيجة سوء الأحوال الجوية السائدة مؤخرا.

وأضاف بأن بلديات سكيكدة وحمادي كرومة وفلفلة و الحدائق من جهتها تشهد هي الأخرى تذبذبا في عملية التزويد بمياه الشرب بسبب انخفاض إنتاج محطة تحلية مياه البحر التي يتمون منها سكان هذه البلديات وعملها بطاقة 40 ألف متر مكعب نتيجة ارتفاع تعكر مياه البحر تبعا لسوء الأحوال الجوية أيضا.

وأفاد قيعس بأن عودة الأمور إلى طبيعتها "سيكون فور استئناف عملية الضخ بسد زردازة بعد استقرار الحالة الجوية وانخفاض نسبة التعكر ونفس الشيء بالنسبة لمحطة تحلية مياه البحر حيث ستعود عملية التزود فور استئناف المحطة لعملها بطاقتها الاعتيادية المقدرة بـ 100 ألف متر مكعب".

من جهة أخرى، أوضح قيعس بأن المؤسسة تسعى لتحسين الخدمة العمومية ببعض المناطق المسيرة من طرفها خاصة شرق الولاية حيث باشرت إجراءات عملية اقتناء مضختين جديدتين بمحطة الضخ لسد زيت العنبة التي كانت مضخاتها تعاني من الأعطاب المتكررة بفعل قدمها.

وأردف بأنه سيتم اقتناء هذه المضخات من الخارج بسبب عدم توفر مثلها بالسوق المحلية كاشفا بأنه سيتم في القريب العاجل استلام بعض المشاريع التي هي حاليا قيد التجريب لاسيما مشروع بئر حجر السود (شرق سكيكدة) الذي سيدعم عملية توزيع مياه الشرب ببلديات دائرة عزابة وكذا مشروع إعادة تأهيل بئر دم البقرات المزود لبلدية بن عزوز.