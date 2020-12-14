أكد وزير النقل هاني لزهر، أن الجهات الوصية منحت تراخيص استغلال الحافلات ما بين الولايات في انتظار فتح النقل البري، مع تحضير لبعث نشاط القطارات والمترو.

وأبرز وزير النقل لدى استضافته اليوم الإثنين في "فوروم الاذاعة" أن الوصاية منحت تراخيص استغلال الحافلات ما بين الولايات في انتظار فتح النقل البري ، مضيفا أن وزارة النقل أبرمت اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنقل الطلبة بضواحي العاصمة في انتظار إعطاء الضوء الأخضر كما قال من السلطات العليا لتجسيد الانطلاقة .

وفي سياق حديثه عن فتح النقل عبر السكك الحديدية أوضح هاني لزهر أن دائرته الوزارية تحضر لبعث نشاط القطارات والمترو وتتابع عن كثب الوضع الصحي بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا وتقديم الحلول المناسبة ليبقى كما قال قرار فتح النقل عبر هذه الوسيلة من صلاحيات السلطات العليا للبلاد .

وعاد الوزير للتذكير بالخسائر التي تكبدتها الجوية الجزائرية جراء جائحة كورونا والمقدرة بـ 40 مليار دج، في حين قدر خسائر النقل البحري بـ 6 ملايير دينار. وأكد الوزير أن 1400 جزائري عالق في مطارات العالم عادوا إلى أرض الوطن إلى غاية يوم أمس وأن عملية إجلاء المواطنين الجزائريين متواصلة وسط إجراءات وقائية صارمة .

وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لحركة الملاحة الداخلية فقد أشار الوزير إلى التفكير في استحداث شركة نقل عمومية متخصصة في النقل الداخلي هي الآن محل دراسة من عدة جوانب كعلاقتها المرتقبة بالجوية الجزائرية وإمكانية مساهمة هذه الأخيرة في رأسمالها.