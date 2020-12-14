صرح وزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي، أن أولوية قطاع الأشغال العمومية تكمن في استكمال وتسليم جميع مشاريع المنشآت القاعدية التي تم إطلاقها ومواصلة أشغال صيانة الهياكل القاعدية الموجودة وتجسيد المشاريع المخصصة لمناطق الظل.

واعتبر شيالي في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "من غير المنطقي إطلاق مشاريع جديدة في حين أن المشاريع الجاري انجازها لم تستكمل بعد" مؤكدا أن "استكمال هذه المشاريع هو من أولويات قطاعنا خلال سنة 2021".

في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن مخطط عمل القطاع يراهن على انجاز وتسليم المشاريع الجاري انجازها ومواصلة أشغال عصرنة وصيانة المنشآت القاعدية الموجودة إضافة إلى تجسيد المشاريع المخصصة لمناطق الظل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي هذا السياق، استعرض شيالي أربعة هياكل قاعدية عمومية كبرى تم استكمالها خلال سنة 2020 والتي كان لها أثر مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر بشطر الطريق الرابط بين الشفة- المدية- البرواڨية على طول 53 كلم والذي يشكل، حسب الوزير "طريقا سريعا حقيقيا نحو الجنوب باعتباره يسمح لجميع سكان البليدة والمدية والجنوب عموما من الانتقال إلى العاصمة في أحسن الظروف وفي آجال قصيرة.

وأضاف أن هذا المشروع تم استلامه يوم 28 أكتوبر الماضي بفضل العمل الدؤوب لمؤسسات انجاز أثبتت أنه من الممكن عندما تتوفر الإرادة انجاز هياكل قاعدية ذات نوعية جيدة وفي الآجال المحددة".

ويتمثل المشروع الآخر الذي تم استلامه مؤخرا في تجديد الأرضية الرئيسية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين وهو المشروع الذي أعيد يوم 5 ماي الماضي إطلاق أشغاله بعد توقف لعدة سنوات والتي أوكلت لمجمع كوسيدار العمومي. وأشار شيالي إلى أن "مؤسسة كوسيدار تمكنت بالرغم من الأزمة الصحية السائدة من إتمام المشروع بتاريخ 25 أكتوبر الماضي أي قبل انتهاء الآجال المحددة بستة أشهر".

وفي مجال الطرقات دائما، تعزز القطاع أيضا بتسليم منفذ الطريق السريع الرابط بين مستغانم والطريق السيار شرق-غرب على طول 52 كلم . ومن المحتمل استلام الطريق ألاجتنابي لمدينة شرشال قبل التاريخ المحدد مبدئيا خلال الثلاثي الأول، حسب شيالي الذي أشار إلى تسليم مشروع الربط بين طريق اجتناب شرشال والمدينة بتاريخ 15 أوت الماضي.

وأوضح في هذا الصدد، أن احترام آجال الانجاز يبقى مرهونا بالإمكانيات المسخرة والدراسة المسبقة لجميع العراقيل التي قد تتسبب في تأخير استلام المنشأة.

وفي هذا الشأن، يضيف شيالي، وضع القطاع كقاعدة عمل إلزامية تقديم مخطط زمني لأشغال الانجاز وهذا تفاديا للتأخيرات التي ينجر عنها أحيانا ضررا كبيرا.

وشدد في ذات الإطار على أن وزارة الأشغال العمومية عازمة على استلام جميع المشاريع الخاصة بمنافذ المدن قبل نهاية سنة 2021.

وأضاف أن "جميع مشاريع المنافذ التي سجلت تأخرا لأسباب مختلفة سيتم إتمامها ونحن بصدد تسييرها إدارياً واجتماعياً، لأن هذه المشاريع لها أثر مباشر على هذه المناطق وعلى الاقتصاد الوطني".