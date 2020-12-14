تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان وفي عمليتين متفرقتين من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من الكيف معالج والأقراص المهلوسة. القضية الأولى جاءت على إثر نقطة مراقبة أمنية تم توقيف شخص على متن مركبة و بعد تفتيشها ضبط بحوزته على 1.07 كيلوغرام من المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل مركبته.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تم توقيف شريكه الثاني في القضية. وجاءت القضية الثانية على إثر استغلال معلومات مؤكدة وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص يقوم بنقل وترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب. وبعد الترصد له تم توقيفه على متن مركبته أين ضبط بحوزته على 895 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين.

و قد تم إنجاز ملفين إجراءين قضائيين منفصلين ضد المشتبـه فيهم الذين قدموا بموجبه أمام العدالة.