قام عدد من جمعيات أحياء بلدية أدرار ومنظمات وجمعيات مدنية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين السلطات المحلية الإسراع في توزيع 4000 قطعة أرض للبناء وإعانات مالية والتى تدخل في أطار برنامج السكن الريفي السابق بالإضافة إلى توزيع كل السكنات الاجتماعية المنجزة والمستصلحات الفلاحية.

وبحسب عدد من هؤلاء فإن هذه الوقفة جاءت يعد صبر أيوب واستعمال كل الطرق والوسائل المتاحة قانونيا من أجل إيجاد حلول ملموسة إلى انشغالات ساكنة بلدية أدرار وعدم التعامل معها بجدية من طرف المعنيين . وأن الهدف من الاحتجاج هو إيصال رسالة واضحة لكافة السلطات المعنية بغية التحرك لتخفيف من معاناة المواطنين.