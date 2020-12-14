أوفقت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري التاسع بوهران، أمس، مجموعة إجرامية تخصصت في ترويج المؤثرات العقلية ما بين الولايات تتكون من سبعة أشخاص. العملية تمت على مستوى حي القعيد لطفي شرق مدينة وهران، بعد متابعة وترصد قام بها أعوان الشرطة القضائية، وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ـ فلاوسن، تمت مداهمة مسكن بالحي المذكور، وإلقاء القبض على المشتبه فيهم، والذين ينحدر ثلاثة منهم من قسنطينة وواحد من عنابة، بشرق البلاد، والخامس من غليزان وإثنان من وهران.

وحجزت الشرطة أثناء المداهمة 4400 قرص مهلوس. وذكر مصدر مؤكد لـ"الخبر" أن المسكن الذي تمت مداهمته كان يستعمل في إيواء المروجين القادمين من شرق البلاد، ذوي العلاقة مع ممونيهم في وهران. وأضاف أن التحقيق في هذه القضية مازال متواصلا. مع الإشارة إلى أن نفس فرق الشرطة القضائية كانت قد أطاحت قبل أسبوعين بجماعة أشرار تستعمل فتاتين للإطاحة بضحاياها عن طريق تخديرهم لسلبهم سياراتهم الفاخرة.