جدد المتضررون من زلزال السابع من أوت الماضي بميلة حركتهم الاحتجاجية، بتجمعهم أمام مقر الولاية، للمطالبة بتسريع وتيرة التكفل بهم، وتسوية كل الوضعيات العالقة، وحسب بعض المنكوبين، فإن الكثير من العائلات المتضررة، لازالت تائهة لم يتم التكفل بها، و خاصة التي عادت مجددا إلى بيوتها ، حيث يقيم في ظروف جد قاسية، لا ماء و لا غاز و لا كهرباء أيضا.

من جهتهم اشتكى أصحاب القطع الأرضية من تغييبهم كلية عن عملية التكفل، ولم يجدوا ردا إلى غاية اليوم عن حالتهم، وهم الذين تضررت قطعهم الأرضية، ولم يتم التكفل بهم.

من جانب آخر اشتكى منكوبون من تأخر السلطات في دفع مستحقات الكراء، كما وعد بذلك الوالي، وأكدوا بأنه لم يحصلوا على أي إعانة تعويضا عن الكراء. و يناشد المحتجون المتضررون، السلطات و على رأسها والي ميلة التدخل، بصفة عاجلة لتسوية وضعياتهم و إنهاء معاناتهم.

والي ميلة وفي تصريح سابق له، أكد بأن السلطات الولائية، على قدم و ساق من أجل التكفل بكل المتضررين دون استثناء، وكل الملفات خضعت للدراسة، وسيتم التكفل بكل من له حق، ولن يستثنى أي متضرر، كما أكد أيضا أن تعويضات الكراء ستصل إلى كل المعنيين، مطمئتا المنكوبين بأن الولاية ووزارة الداخلية ساهرة على تسوية كل الملفات.