على الرغم من أن الكعب العالي هو أحد المتطلبات الأساسية للموضة في هذه الأيام، ولكن هل تعرفن ماذا تفعل هذه الموضة بصحتكن وما هي أضرار الكعب العالي؟ هل تعرفين أن الرجال هم من اخترعوا وانتعلوا الكعب العالي في البداية؟ كان هؤلاء الرجال من طبقة النبلاء في القرن الـ 13 وهم الذين اخترعوا الكعب العالي، لمساعدتهم على الإمساك بسرج الحصان دون الانزلاق. في القرن الـ 14، ألصق النبلاء قطعة خشبية سميكة لأحذيتهم للحفاظ عليها من الأوساخ الموجودة على الأرصفة.

في عام 1955 اخترع المصمم روجر فيفيار كعب "الستيلتو" (الخنجر) لشركة الأزياء ديور، نوع الكعب الذي يشكل حتى اليوم مفاجأة مثيرة بالنسبة لمعظم النساء.

ما هي أضرار الكعب العالي؟

التغير التشريحي والوظائفي للعمود الفقري، بسبب التوزيع غير الصحيح لوزن الجسم وإمالة الجسم بشكل غير طبيعي. جسم المرأة مقوس بطبيعته.

عند انتعال الكعب العالي، فإن الجزء الخلفي يرتفع إلى أعلى ويزيد من حدة التقوس، مركز الثقل يتحرك إلى الأمام وتظهر ألام الظهر.

انتعال الكعب العالي قد يؤدي حتى للانزلاق الغضروفي.

تآكل غضروف الركبة، بسبب الوزن الكبير الذي تحمله نتيجة للتقسيم غير المتوازن لوزن الجسم. قصر الأنسجة، مثل وتر أخيل. على الرغم من أن الساق تبدو أطول، فإن وتر أخيل، عضلات الساق والأنسجة في الجزء الخلفي من الركبة ومقدمة الفخذ تقصر، تشوهات مختلفة بمبنى عظام أصابع أكف القدمين، الجروح والثاليل في أصابع كف القدم، الشعور بالحرقان في أصابع القدمين ( ظاهرة عصبية )، بسبب الضغط المستمر للحذاء على الأصابع، الكسور والالتوائات الناتجة عن السقوط بسبب عدم الاتزان.

تشوه كف القدم: واحدة من المشاكل التي نواجهها في مجال الأمراض العظمية هي تشوه كف القدم، الذي يدعى Valgus Hallux، أو بالعربية - إبهام القدم الأرواح. وهو تشوه ينحرف فيه إبهام القدم إلى الخارج. ففي هذه الحالة ينمو نسيج عظمي حول مفصل الإبهام إلى الخارج ويدفع أصبع الإبهام نحو الإصبع المجاور له، أحيانا يسبب لاستدارة أصبع الإبهام ويدفعه فوق أو تحت الإصبع المجاور.

تتكون تشوهات في العظام والأصابع نفسها ويتشكل انتفاخ نحو الخارج في قاعدة إصبع الإبهام . لهذه الظاهرة العديد من الأسباب

- الاستعداد الوراثي، المبنى التشريحي (على سبيل المثال، الأقدام المسطحة)، المرونة الزائدة لأشرطة كف القدم، مشاكل عصبية ومشاكل عصبية

- عضلية، مثل التصلب المتعدد، الشلل الدماغي، أو التهاب المفاصل. عامل مركزي لتكون التشوه ووتيرة تفاقمه هو نوع الأحذية، خصوصا الأحذية الضيقة من الأمام وذات الكعب العالي. على المدى القصير، فإن الضرر لا يمكن ملاحظته والجسم يتكيف مع الظروف الجديدة، ولكن على المدى الطويل، من سن 40 وما فوق، فالنساء يبدأن بدفع ثمن أضرار الكعب العالي.

تتراوح نسبة التشوه بين 2-4٪ في العالم الغربي. من ضمنهم، أكثر من 80 ٪ يعانون من التشويه المزدوج - (في كلتا القدمين). النسبة أكبر بـ 3 مرات لدى النساء وتزيد مع التقدم في السن. العلاج الذي يحقق أفضل النتائج هو العلاج الجراحي.

هناك نحو مائة تقنية جراحية، 4-5 منها شائعة جدا، مثل Osteotomy. هذه العملية تشبه إلى حد كبير جراحة رأب الكسور والتي تتضمن نشر العظام البارزة ونشر رأس مشط القدم، ثم يتم تحويل إصبع الإبهام نحو أصابع القدم الأخرى، مع مواءمة محورها عن طريق تثبيت دبوس معدني. يتم تنفيذ العملية من خلال شق طوله حوالي 5 سنتيمترات.

الشفاء التام من العملية الجراحية حتى التمكن من الوقوف على القدم يتراوح بين 4-6 أسابيع ويتطلب إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي المناسب، والذي يتضمن المشي مع الـ Walker أو العكازات للحفاظ على الثبات وارتداء الأحذية الخاصة حذاء Darco))، المصممة لتخفيف الضغط في الجزء الأمامي من القدم. بعد ستة أشهر من الجراحة، يمكن العودة إلى انتعال الأحذية العادية. بطبيعة الحال، يوصى بتجنب انتعال الكعب أو الحذاء الضيق من الأمام.