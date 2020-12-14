أكد نادي باريس سان جيرمان أن إصابة نجمه البرازيلي نيمار في الكاحل ليست خطيرة وحسبما جاء في التقرير الطبي والذي نشرته إدارة الفريق على تويتر فإن التقييم السريري والإشعاعي بعد التواء الكاحل الأيسر للاعب مطمئن وسيتم إجراء اختبارات أخرى في غضون 48 ساعة.

وكان اللاعب السابق لبرشلونة قد تعرض لإصابة حادة ، يوم أمس في مباراة باريس سان جيرمان أمام ضيفه ليون في قمة مواجهات الجولة 14 من الدوري الفرنسي، بعد تدخل خشن من قبل مواطنه تياغو مينديز الذي طرد على إثرها بالبطاقة الحمراء.