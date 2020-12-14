أبدى مدرب أولمبي المدية، شريف حجار تخوفه من الجانب البدني الذي قد يحول دون تحقيق لاعبيه لنتائج ايجابية أمام فريق مولودية الجزائر غدا الثلاثاء بملعب الخامس جويلية، لكنه أكد أن أشباله قادرون على فعل ذلك.

وأقر حجار بصعوبة المواجهة التي تأتي في ظروف صعبة خصوصا من الناحية المالية ، التي تسببت في تذبذب تحضيرات اللاعبين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم.

وعلى صعيد الغيابات سيكون أولمبي المدية محروما من خدمات المهاجمين خلف الله بسبب العقوبة ورياض كنيش لعدم تأهيله.