عاجل
آخر إحصائيات كوفيد-19

آخر إحصائيات كوفيد-19

أخبار الوطن
14 ديسمبر 2020 () - س.أ
0 قراءة
+ -

سجلت الجزائر495 اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لينتقل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة في البلاد، نهاية  فيفري الماضي2597  إصابة، حسبما أفاد اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس الدكتور جمال فورار.

كما تم تسجيل 13وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة ليبلغ إجمالي الوفيات 2609.              

في نفس الوقت، تم تسجيل 431 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات التشافي من الفيروس إلى 60888، فيما يتواجد 43 شخصا تحت العناية المركزة.

 

 

في نفس السياق

آخر مستجدات كوفيد-19 في الجزائر
آخر أرقام كورونا في الجزائر
البويرة: حصيلة جديدة لمخالفي الحجر الصحي
ألمانيا: مطالب بإغلاق فوري للحياة العامة
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول