سجلت الجزائر495 اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لينتقل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة في البلاد، نهاية فيفري الماضي2597 إصابة، حسبما أفاد اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس الدكتور جمال فورار.

كما تم تسجيل 13وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة ليبلغ إجمالي الوفيات 2609.

في نفس الوقت، تم تسجيل 431 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات التشافي من الفيروس إلى 60888، فيما يتواجد 43 شخصا تحت العناية المركزة.