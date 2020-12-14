تسليم حصة من السكنات قبل حلول الصيف

وعد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي ، المكتتبين الموجهين لموقع 19 بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله الذي تشرف الشركة الوطنية كوسيدار على أشغاله ، بتسليم جزء من المشروع السكني لأصحابه قبل حلول الصيف المقبل .

و نقل ممثلون عن المكتتبين عنه قوله خلال اجتماعه بهم اول امس، وبعد اطلاعه على سير الاشغال بالورشة التي تتولاها شركة كوسيدار التزامه بتوزيع حصة من السكنات قبل نهاية العام.

واشرك مديرعام وكالة عدل ممثلين عن المكتتبين في اجتماع حضره الرئيس المدير العام لشركة كوسيدار السيد حمادي محمد و المدير العام للمدينة الجديدة سيدي عبد الله ، والمشرفين على المشروع ، حيث تم الوقوف على تقدم الاشغال. قبل الاجتماع مع الممثلي بصفة منفردة .

و اعطى لعريبي توجيهات خلال اجتماعه بالمشرفين على المشروع "للأسراع في وتيرة الأشغال خاصة منها الداخلية" ." وتنصيب شركات مقاولاتية مناولة بالسكنات الجاهزة للانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية". ولـ"تدعيم الورشات بالموارد المادية و البشرية خاصة بالورشة 953 مسكن وضرورة التنسيق بين شركة الانجاز و رؤساء مشاريع وكالة عدل وضرورة الانطلاق في أشغال شبكة الكهرباء والغاز وقنوات الصرف الصحي في السكنات المنتهية الأشغال" .

و أشار مدير وكالة عدل إلى ضرورة إعطاء مهلة لتنصيب مؤسسات تتكفل بأشغال خزانات المياه والانطلاق في الطرقات الأولية التي هي من مهام المدينة الجديدة. واتفقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والرئيس المدير العام لشركة كوسيدار و المدير العام للمدينة الجديدة سيدي عبد الله على ورقة طريق تهدف إلى الدفع بوتيرة الأشغال وتسليم السكنات في أقرب الآجال ، وأن من يحدد هذه الآجال هي وكالة عدل .

و ضرب لعريبي موعدا جديدا لممثلي المكتتبين لاجتماع يعقد اواخر الشهر الجاري اومطلع العام الجديد، للوقوف على مدى تنفيذ ورقة الطريق .

و انتقد ممثلو المكتتبين خلال اللقاء بلعريبي بطء وتيرة الاشغال متهمين الشركة العمومية بالتضليل، والمخاوف من تأخر سير عملية الانجاز التي تتولاها الشركة الوطنية، مشيرين الى الى ان مشاريع اكبر من مشروع موقع 19 اكتملت ، رغم انها انطلقت في نفس السنة، ونقلوا اليهم رفضهم تمديد اجال تسليم المشروع الى غاية 2022.

و جاء تحرك مديرعام عدل بعد سلسلة من الاحتجاجات للمكتتبين في مدخل ورشة الانجاز و امام مقر الوكالة بسعيد حمدين ملوحين بالنزول الى وزارة السكن لإيصال مطالبهم.

وتفقد عريبي سير اشغال موقع 18 ،حيث شدد ضرورة الاسراع لتسليم هذه السكنات في اقرب الآجال مع رفع بعض التحفظات المسجلة داخل السكنات .

وبعد زيارته التفقدية إلتقى بممثلي مكتتبي هذا الموقع ، و أكد لهم ان وكالة عدل تبذل كل الجهود لتسريع وتيرة الأشغال التهيئة الخارجية.