تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة منصورة التابع لأمن ولاية تلمسان من إسترجاع مركبة مسروقة في ظرف قياسي، حيث جاءت العملية على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة طالت مركبته شاحنة من الحجم الصغير، حيث بعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تم تحديد مكان المركبة محل السرقة و إسترجاعها في ظرف قياسي.

كما تم توقيف شخصين متورطين في القضية، تتراوح أعمارهما بين 24 سنة و31 سنة، بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي قدم المشتبه فيهما بموجبه أمام العدالة.