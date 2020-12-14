تفاجأ عشية اليوم الإثنين، سكان بلدية تيزي نبراهم التابعة إداريا لدائرة موكلان شمال ولاية سطيف، بوقوع جريمة خطيرة راح ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 38 سنة، أين أقدم والد زوج الضحية على إطلاق رصاصتين قاتلتين من بندقية صيد مباشرة نحو بطنها فأرداها قتيلة على الفور، فيما أصاب ابنه بطلقة أخرى تم نقله على أساسها إلى مستشفى السعيد عوامري ببلدية بوقاعة.

وحسب شهود عيان وجيران العائلة، فإن الشيخ الطاعن في السن المدعو " خ،ع"، دخل في مناوشات مع ابنه حول عملية تشييد بيت داخل مساحة رفض الشيخ أن يستولي عليها الابن، وباشر أعمال البناء دون أن يخطر والده، الأمر الذي أغضب الوالد كثيرا، فدخل في شجار حاد مع الابن وزوجته، قبل أن يحمل بندقية الصيد ويوجه رصاصتين إلى بطن زوجة ابنه، زيادة على إصابة ولده، حيث تم القبض على الشيخ الجاني من طرف مصالح الدرك مع بقاء حالة ولده في غرفة الإنعاش بعد أن فقد الكثير من الدماء بسبب إصابته البليغة في الرجل.