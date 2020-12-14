آخر التطورات في الصحراء الغربية

العالم
14 ديسمبر 2020 () - س.أ
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شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات على الجيش المغربي،  لليوم الثاني و الثلاثين على التوالي.

و تقلت وكالة الأنباء الصحراوية أن وحدات الجيش الصحراوي قصفت  نقاط تمركز قوات الجيش المغربي  في المواقع التالية:

- منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية. 

-قطاع السمارة. 

-منطقة روس بنعميرة بقطاع الفرسية.

وأضافت الوكالة أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت اليوم  المواقع التالية: 

-منطقة أمگلي النبكة بقطاع آمگالا. 

-منطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

-قطاع البگاري. 

- مواقع بمنطقة روس فدرة لگطيطيرة بقطاع حوزة. 

- مواقع قوات الاحتلال بمنطقة بن زكة بقطاع حوزة. 

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