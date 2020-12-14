شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات على الجيش المغربي، لليوم الثاني و الثلاثين على التوالي.

و تقلت وكالة الأنباء الصحراوية أن وحدات الجيش الصحراوي قصفت نقاط تمركز قوات الجيش المغربي في المواقع التالية:

- منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.

-قطاع السمارة.

-منطقة روس بنعميرة بقطاع الفرسية.

وأضافت الوكالة أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت اليوم المواقع التالية:

-منطقة أمگلي النبكة بقطاع آمگالا.

-منطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

-قطاع البگاري.

- مواقع بمنطقة روس فدرة لگطيطيرة بقطاع حوزة.

- مواقع قوات الاحتلال بمنطقة بن زكة بقطاع حوزة.