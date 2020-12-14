آخر التطورات في الصحراء الغربية
العالم
14 ديسمبر 2020 () - س.أ
شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات على الجيش المغربي، لليوم الثاني و الثلاثين على التوالي.
و تقلت وكالة الأنباء الصحراوية أن وحدات الجيش الصحراوي قصفت نقاط تمركز قوات الجيش المغربي في المواقع التالية:
- منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.
-قطاع السمارة.
-منطقة روس بنعميرة بقطاع الفرسية.
وأضافت الوكالة أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت اليوم المواقع التالية:
-منطقة أمگلي النبكة بقطاع آمگالا.
-منطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.
-قطاع البگاري.
- مواقع بمنطقة روس فدرة لگطيطيرة بقطاع حوزة.
- مواقع قوات الاحتلال بمنطقة بن زكة بقطاع حوزة.