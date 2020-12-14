سارع جهيد موس والي ولاية المدية عقب توصية عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، بخصوص التطبيق الحرفي لما تم الاتفاق عليه بالنسبة لمناطق الظل و بالأخص تقديم الوجبات الدافئة و تحسين النقل المدرسي في ظل الظروف المناخية الحالية، الى عقد هذا المساء جلسة عمل بحضور رؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين ومديرة التربية، تم خلاله تدارس وضعية الاطعام و النقل المدرسيين بجميع بلديات الولاية.

المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي بالولاية، طالب بضمان تقديم وجبات ساخنة بجميع المطاعم المدرسية و مضاعفة الجهود للتكفل بتلاميذ المدارس الابتدائية و توفير كامل شروط الراحة خاصة بالنسبة للاطعام، ومن اجل الحرص على تنفيذ ذلك دعا الى ايفاد لجان تفتيش لمراقبة الاطعام على مستوى المؤسسات التربوية والمتابعة اليومية و الميدانية لمفتشي الاطعام المدرسي بالتنسيق مع رؤساء الدوائر لجميع المطاعم وتقديم الاحتياجات الخاصة بالمطاعم وهذا بالتنسيق مع مديرية التربية قصد التكفل بها في القريب العاجل.

اما بالنسبة لمناطق الظل فاكد والي المدية على ضرورة المتابعة الميدانية لها و تسليم جميع المشاريع قبل 31 ديسمبر 2020.