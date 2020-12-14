أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، أن موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2022، سيكون في شهر فيفري 2021.

وأضاف المصدر ذاته أن "استئناف تدريبات أندية الرابطة الثانية هواة لكرة القدم بداية من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020".

وتتشكل بطولة الرابطة الثانية الجديدة من 36 ناديا مقسما على مجموعتين، استنادا إلى الموقع الجغرافي (وسط-شرق، وسط غرب).

وعلى ضوء النظام الهرمي الجديد للمنافسة، ستلعب أندية الرابطة الثانية على أساس فرق هواة، مما يعني أن الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة هي من تقوم بتسييرها، وليس رابطة كرة القدم المحترفة كما كان معمولا به من قبل.

وأوضحت الوزارة الوصية: "تكلّف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم باتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف تدريبات بطولة الرابطة الثانية".