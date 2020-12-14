أعلن الصحافي والكاتب الإيطالي كورادو أوجياس، أنه يعتزم إعادة وسام الشرف، أعلى وسام فرنسي، بعد أن منح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



ويوم 7 ديسمبر قدم الرئيس الفرنسي الفرنسي إيمانويل ماكرون أرفع وسام فرنسي إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية لباريس، وقد أثار ذلك ردود فعل منددة على خلفية ملف حقوق الإنسان في مصر.



وأوضح أوجياس في رسالة مفتوحة، نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا الإيطالية" اليومية، أنه لا ينبغي لرئيس الجمهورية "منح وسام الشرف لرئيس دولة، وبكل موضوعية، يتواطأ مع مجرمين فظيعين".



وقال كورادو أوجياس في الرسالة إنه "غدا، الاثنين 14 كانون الأول، سأتوجه إلى السفارة الفرنسية لإعادة وسام الشرف، هي لفتة رمزية بالأساس .. سأقول عاطفية، أشعر أنه علي القيام بذلك بفعل الرابط العاطفي العميق الذي يربطني بفرنسا"، الأرض الأصلية لوالده.