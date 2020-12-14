غوغل: عطل مفاجئ يضرب تطبيقات مهمة من بينها يوتيوب

BBC
14 ديسمبر 2020 ()
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تعطلت تطبيقات مهمة تابعة لـ"غوغل"، بما فيها "يوتيوب" وخدمة البريد الإلكتروني "جي ميل"، بصورة مفاجئة لأكثر من نصف ساعة.

وبدأ العطل قبل الظهر بقليل بتوقيت بريطانيا، واستمر لأكثر من نصف ساعة، قبل أن يجري إصلاح العطل.

وأبلغ مستخدمون حول العالم عن عطل في خدمات "جي ميل" و "غوغل درايف" و"أندرويد بلاي ستور" وتطبيق الخرائط، وتطبيقات أخرى.

وبقي محرك البحث يعمل بشكل طبيعي.

وكان للعطل الفني الذي استمر فترة قصيرة أثر كبير على الملايين من المستخدمين الذين يعتمد الكثيرون منهم على خدمات غوغل.

وتمكن مستخدمو "غوغل دوكس" من الاستمرار في العمل إذا توفرت لديهم الوثائق بدون الحاجة للإنترنت لكن لم يكن بإمكانهم استخدام أي عملية تتطلب اتصالا مع الإنترنت.

وتأثرت أيضا الأجهزة الذكية المرتبطة بغوغل مثل سماعات "هوم" الذكية، مما حدا ببعض المستخدمين إلى الشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إطفاء أو إضاءة الأضواء في منازلهم.

وقالت شركة غوغل في بيان صادر عنها عقب حدوث العطل: "ندرك وجود المشكلة التي تؤثر على معظم مستخدمي تطبيق 'جي ميل'، حيث لا يستطيعون الوصول إلى بريدهم".

وجرى الاتصال بشركة غوغل للتعليق على ما يجري، فقال المتحدث إنهم لم يستطيعوا الوصول لبريدهم الإلكتروني أثناء العطل.

ونادرا ما تحدث أعطال كهذه في أنطمة غوغل، وقد حصل عطل مشابه في الولايات المتحدة وتسبب بصعوبات للمستخدمين عام 2019، وكان وراء الخلل تغيير في إعدادات النظام كان يفترض أن يطال أجهزة معينة، لكنه طال أجهزة إضافية عن طريق الخطأ.

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