انفجار بناقلة نفط في ميناء جدة السعودي
BBC
14 ديسمبر 2020 ()
قالت شركة هافنيا للشحن إن ما وصفته بأنه "مصدر خارجي" ضرب إحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء تفريغ شحنة في ميناء جدة في السعودية.
وكان هناك انفجار وحريق على متن الناقلة "بي دبليو راين" التي ترفع علم سنغافورة، بحسب بيان للشركة.
ولم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 22 شخصا.
وفي الشهر الماضي، اتهمت السلطات السعودية الحوثيين في اليمن بالمسؤولية عن هجوم بلغم ألحق أضرارا بناقلة قبالة سواحل المملكة.&
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