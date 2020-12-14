التحقيق في هجوم إلكتروني محتمل "برعاية حكومية" على وزارتين أمريكيتين
BBC
14 ديسمبر 2020 ()
يبحث مجلس الأمن القومي الأمريكي في تقارير عن سرقة قراصنة معلومات من وزارة الخزانة ووزارة التجارة، حسبما أعلن متحدث.
وذكرت تقارير إعلامية أن الإدارتين الحكوميتين تعرضتا لقرصنة إلكترونية برعاية حكومية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أليوت، إن المسؤولين يتخذون الخطوات المناسبة لتحديد ومعالجة أي مشاكل قد تكون ناجمة عن الحادث.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت شركة رائدة في الأمن الإلكتروني في كاليفورنيا بأن دفاعاتها تعرضت للاختراق من قبل أنظمة قرصنة متطورة.
وقالت شركة "فاير آي" إنها تشتبه في أن يكون الهجوم الذي تعرضت له قد تمّ برعاية دولة ما.&
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