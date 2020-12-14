توفي اليوم الاثنين كاتب الدولة السابق بالحكومة الجزائرية المؤقتة والطبيب الرئيسي بالولاية الثانية التاريخية، عبد الرحمان خان الملقب بلمين خان عن عمر ناهز 89 سنة، حسبما علم من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.



وولد الفقيد سنة 1931 بمدينة القل وناضل بصفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية. وتابع الراحل دراسته في الطب بجامعة الجزائر، حينما أسس بمعية رفاقه سنة 1955 الاتحاد الوطني للطلبة المسلمين الجزائريين.



وكان الفقيد عبد الرحمان خان من مناصري إضراب الطلبة سنة 1956 قبل أن يلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني حيث تم ترقيته إلى رتبة نقيب مكلف بالصحة.



للإشارة، فقد كان الراحل محرر الإعلان عن الإضراب الذي تم تنظيمه في 19 مايو 1956 بطلب من الرئيس السابق للحكومة الجزائرية المؤقتة، بن يوسف بن خدة.



وغداة الاستقلال، أكمل الراحل دراسته في مجال الطب وترأس هيئة تثمين الثروات الباطنية الجزائرية ثم ديوان التعاون الصناعي سنة 1966 قبل أن يعين وزيرا للأشغال العمومية.



هذا واشتغل الفقيد عبد الرحمان خان في منصب أمين عام لمنظمة الأوبيب وبعدها رئيسا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).