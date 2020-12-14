يشرف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، غدا الثلاثاء على مراسم تدشين المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة وتنصيب جادي عبد الكريم مديرا عاما للمدرسة.



وجاء في بيان لوزارة العدل، “يشرف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على مراسم تدشين المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة وتنصيب جادي عبد الكريم مديرا عاما للمدرسة، غدًا الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا”.



وأضاف البيان أنه “يتزامن هذا التدشين مع انطلاق التكوين القاعدي لدفعة جديدة من الطلبة القضاة المتكونة من 116 ناجحا في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء “.



ويتسع مقر المدرسة العليا للقضاء لـ 1000 مقعد بيداغوجي ويمتد تكوين الطلبة القضاة لمدة أربعة (04) سنوات منها سنتين تدريب ميداني بشكل متناوب مع التكوين النظري والتطبيقي.



وستكون هذه الزيارة فرصة لوزير العدل حافظ الأختام لإلقاء كلمة بالمناسبة، وحضور جانب من محاضرة تحت عنوان “أخلاقيات مهنة القضاء”، لتختتم الزيارة بمعاينة ومرافقيه لمختلف مرافق المدرسة.