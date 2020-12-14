أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، خلال لقاء حول لوائح تقرير مصير الشعوب اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، و الذي يندرج ضمن منتدى الذاكرة الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد بالمركز الوطني للأرشيف، أن الاحتفال بالذكرى الـ60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 “فرصة للوقوف عند قرار الأمم المتحدة (15/14) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و الخاص بتكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها”.



وأشار شيخي إلى أن قرار الأمم المتحدة آنذاك يعتبر “صدى” لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر، وجاء ليذكر العالم بمبدأ تقرير المصير الذي كرسته عصبة الأمم المتحدة واعترفت به منظمة الأمم المتحدة لاحقا وأصدرت قرارها بشأنه.



كما أكد على ضرورة احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدا عن التجاذبات السياسية قائلا: “إن حل هذه المسائل أصبح سياسيا أكثر منه قانونيا وهو ما انعكس على الشعوب المستعمرة في مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي مازالت قضيته تراوح مكانها ولم يتمكن من حقه في تقرير مصيره رغم أن القضية في أروقة الأمم المتحدة منذ سنوات.”