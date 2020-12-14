بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعا له فيها بالشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نحو شهرين.



ووفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال العاهل المغربي: "لقد أبانت، بحمد الله وشكره، مخاطبتكم للشعب الجزائري الشقيق يوم الأحد عن تماثلكم للشفاء".



وأضاف: "وإنني إذ أعرب لكم عن عميق ارتياحي لتحسن صحتكم، لأدعو الله العلي القدير أن يعجل بشفائكم، وباستعادتكم لكامل عافيتكم، وبأن يرزقكم موفور الصحة ويمتعكم بطول العمر".