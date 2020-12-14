فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن رسميا برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد حصوله على 302 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس الحالي، دونالد ترامب.



وفيما يلي الولايات التي منحت أصواتها لجو بايدن:



ولاية نيو هامبشر 4 أصوات



ولاية إلينوي 20 صوتا



ولاية نيفادا 6 أصوات



ولاية ديلاوير 3 أصوات



ولاية جورجيا 16 صوتا



ولاية كونيتيكت 7 أصوات



ولاية نيويورك 29 صوتا



ولاية بنسلفانيا 20 صوتا



ولاية فرجينيا 13 صوتا



ولاية رود آيلاند 4 أصوات



ولاية ويسكونسن 10 أصوات



ولاية أريزونا 11 صوتا



ولاية ماريلاند 10 أصوات



ولاية نيو مكسيكو 5 أصوات



ولاية فلوريدا 29 صوتا



ولاية مينيسوتا 10 أصوات



ولاية كولورادو 9 أصوات



العاصمة واشنطن 3 أصوات



ولاية ميشيغان 16 صوتا



ولاية ماين 3 أصوات لبايدن وصوت لترامب



ولاية واشنطن 12 صوتا



ولاية نيو جيرسي 14 صوتا



ولاية ماساتشوستس 11 صوتا



ولاية أوريغون 7 أصوات



ولاية كاليفورنيا 55 صوتا



وفيما يتعلق بالمسار القضائي بشأن الانتخابات، فإن المحكمة العليا في ويسكنسون رفضت قضية جديدة رفعتها حملة ترامب لوقف اعتماد النتيجة.



وتأتي كل هذه التطورات في ظل توتر بين معارضي ومؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يغرد من حين إلى آخر حول تزييف نتائج الانتخابات، التي فاز بها حسب اعتقاده.