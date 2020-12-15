عقد الاجتماع التقني لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم لفئة أقل من 20 سنة، التي تحتضنها تونس وذلك بحضور جميع المسؤولين من الاتحادات الخمس لـ "لوناف" وأسفر إبقاء المنظمين عن بعض القرارات الخاصة بالمنافسة من أهمها :

-سيتم إدخال ثمانية عشر لاعباً في ورقة التسجيل مع السماح لـ7 لاعبين بالجلوس على دكة الاحتياط.

-سيسمح لخمسة أعضاء من الطاقم الفني بالجلوس على كرسي البدلاء.

-سيكون للفرق المشاركة الحق في ثلاثة تغييرات على عكس مباريات الأكابر.

ويستهل اليوم المنتخب الوطني المنافسة المؤهلة لكاس إفريقيا للأمم 2021 بموريتانيا، بمواجهة مستضيف الدورة، المنتخب التونسي، بملعب رادس ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال