كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عبر موقعها الرسمي، عن موعد إجراء الجولة الرابعة من المحترف الأول والتي ستلعب على مدار ثلاثة أيام بداية من الخميس القادم والى غاية السبت وستكون على النحو التالي :

مباريات الخميس 17 ديسمبر :

وفاق سطيف- نجم مقرة/ متلفز،

أولمبي الشلف- شبيبة القبائل.

مباريات الجمعة 18 ديسمبر :

أهلي برج بوعريرج- سريع غليزان

مولودية وهران ـ وداد تلمسان/ متلفز .

مباريات السبت 19 ديسمبر :

جمعية عين مليلة- شبيبة سكيكدة

، شبيبة الساورة- اتحاد بلعباس

اتحاد الجزائر- أولمبي المدية

شباب بلوزداد- نصر حسين داي/ متلفز

اتحاد بسكرة- نادي بارادو

مولودية الجزائر- شباب قسنطينة/ متلفز.