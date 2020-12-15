ينتظر مئات المكتتبين في برنامج "عدل 2 " أن تفرج الوكالة عن مفاتيح شققهم المكتملة على مستوى عدة مواقع وفي مقدمتها المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

في وقت تسلم فيه العديد من المكتتبين شققهم بعد انتظار طويل، لا يزال مئات آخرين ينتظرون ساعة الفرج رغم أن مساكنهم جاهزة. المشكل مطروح بالأساس على مستوى موقع 3 آلاف مسكن "أصلان" بسيدي عبد الله، أين تم توزيع مؤخرا عددا معتبرا من الشقق، في حين تم التحفظ على مئات أخرى بسبب استمرار أشغال جدار داعم بالقرب منها.

وحسب المكتتبين فإنهم لا يتحملون مسؤولية تقاعس شركة "كوسيدار" في انجاز الجدار، وهذا التماطل تسبب في إرغامهم تمديد عقود الكراء لسنة أخرى بالنسبة للبعض.

ووفق مصدر مسؤول فإن العمارات المعنية هي العمارات 3 ، 52 ، 51 ، 37 ، 38 ، كلها مكتملة وتنتظر استقبال أصحابها. وما زاد من قلق المكتتبين هو أن الوكالة لم تقدم لهم تواريخ محددة لاستلام شققهم، فهؤلاء يتخوفون من أن يتم نسيانهم بعد أن تم توزيع كافة الموقع.

ودائما حسب محدثينا، فان أشغال انجاز جدار الدعم تقدمت مؤخرا ما يمكن الوكالة من توزيع أغلب العمارات.