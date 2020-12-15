قال مدرب اتحاد الجزائر " تيري فروجي " أن هناك عمل ينتظر النادي من أجل العودة إلى سكة الانتصارات والظهور بوجه أفضل.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك أكد التقني الفرنسي :"اتحاد الجزائر كان بحاجة إلي، وبكل بساطة لبيت ذلك ، عندما تكون اتحاديا ليوم واحد ستبقى دائما كذلك."

وأضاف بخوص مغادرته للنادي الموسم ماقبل الماضي :" الحياة هكذا، قدمت كل شيء للفريق الذي أحبه، لكنهم طلبوا مني الرحيل، على العموم منحت كل ما لدي لهذا لست نادما على ذلك."

وعن وجود بعض العناصر التي شارف عليها موسم 2017/2018 أوضح فروجي :" من الجيد رؤية بعض الركائز في الفريق وأعلم جيدا أن اللاعبين الجدد لديهم الكثير من الإمكانيات."

وكشف فروجي أنه تابع اللقاءات الأولى لاتحاد الجزائر ووقف على النقائص التي بدت من خلال محاولة اللاعبين فعل كل شيء، بالركض كثيرا دون لعب كرة جماعية، لكنه أكد على النتائج ستأتي بالتدريج فالمهم التركيز على فلسفة اللعب.

وفي ختام كلامه عرج فروجي على جماهير الاتحاد وأردف :" لا أعلم إن كانوا المناصرين يتابعونني، أنا أتابعهم، اتحاد الجزائر هو بولوغين وبولوغين هو الجماهير، كانوا رائعين معي، لا أعلم كم سأفوز من مباراة لكن سأفعل كل شيء من أجلهم لأني أحبهم."