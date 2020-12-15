الكشف عن أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم
رياضة
15 ديسمبر 2020 () - الوكالات/ ش.ع
كشفت مجلة " فرانس فوتبول " المتخصصة عن القائمة النهائية لأفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم والتي ساهم في اختيارها 140 صحفيا عبر العالم.
وجاء الفريق الأمثل وفق خطة أعتمدت على 3-4-3
حراسة المرمى : الروسي ليف ياشين الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفيتي سابقا الملقب بالعنكبوت أو الأخطبوط.
في خط الدفاع: الإيطالي باولو مالديني، الألماني فرانك بيكنباور والبرازيلي كافو
في خط الوسط: البرازيلي بيليه، الإسباني تشافي هيرنانديز، الألماني لوثار ماتيوس ودييغو أرماندو مارادونا.
في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي رونالدو نازاريو والأرجنتيني ليونيل ميسي.